Turismo, Nicoletti (Apt Basilicata): “Legame con proprie radici può costituire un’opportunità”

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – “Questo progetto è nato qualche anno fa con il piano strategico dell’Apt per il marketing turistico, quando cercavamo delle strade per portare i turisti nelle aree interne. Abbiamo pensato a quella grande porzione di italiani nel mondo che sono interessati a riscoprire le proprie origini e abbiamo trovato dei compagni di strada importanti: Enit, nostro principale partner, ci promuove nel mondo, i rappresentanti nelle sedi estere ci portano i Bayer che sono il cuore di questo progetto. Il secondo partner è il Ministero degli Affari Esteri che, con il progetto sul 2024 anno delle radici italiane nel mondo, ha aperto la strada su queste tematiche”. Lo ha detto Antonio Nicoletti, direttore generale Apt Basilicata durante la presentazione della terza edizione di “Roots-in, la Borsa internazionale del Turismo delle radici” in programma a Matera il 18 e il 19 novembre e organizzata da Apt Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

“Matera e la Basilicata si sono offerte al mercato per creare questa occasione che è l’unica occasione che abbiamo in Italia in cui poterci confrontare su queste tematiche. Le passate edizioni ci hanno confortato con i numeri, abbiamo avuto rappresentanze da tutta Italia, quest’anno confermiamo 150 seller e circa 80 buyer provenienti da tutto il mondo. – continua Nicoletti – Ogni edizione l’abbiamo dedicata ad un tema particolare, la prima le aree interne, la seconda la rigenerazione dei borghi, quest’anno è dedicata al Made in Italy. Uno dei motivi è proprio voler considerare il viaggio di ritorno alle proprie origini e il legame che lega gli italiani del mondo alle proprie radici come un elemento che può costituire delle opportunità”.

“L’emigrazione, ancora oggi, è un evento traumatico ma noi la consideriamo come opportunità perché nei nuovi paesi dove mettono radici gli italiani diventano ambasciatori di una cultura, di un modo di essere, di un modo di vivere e quindi tutto questo rappresenta delle opportunità. Ad esempio, Francis Ford Coppola, è un lucano che si è affermato nel mondo del cinema, un genio dell’arte cinematografica che è tornato a scoprire le sue radici nel paese di Bernalda, in provincia di Matera, ha acquistato un edificio e realizzato un resort di lusso straordinario che è un punto di riferimento per i divi di Hollywood. Cosa ha meglio di questo per rappresentare il nostro progetto?” ha detto Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata, intervenuto alla conferenza di presentazione di Roots-IN 2024 Turismo delle radici e Made in Italy presso Palazzo Grazioli a Roma. L’evento, giunto alla terza edizione, si terrà a Matera il 18-19 novembre 2024”, conclude Nicoletti.