Turismo: TTG Travel Experience e Inout, affluenza straordinaria, le presenze al +9%

11 Ottobre 2024

Rimini, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Record di qualificate presenze (+ 9% quelle totali e + 15% la quota di quelle estere, sul 2023) per la 61sima edizione di TTG Travel Experience e la seconda Inout |The Contract Community, organizzate da Italian Exhibition Group (Ieg) e conclusesi oggi alla Fiera di Rimini. Un incremento che conferma il fermento del settore turistico, che ha posto la fiera al centro dell’attenzione di istituzioni, buyer internazionali, imprese del comparto, media. La manifestazione b2b più importante a livello nazionale per l’industria turistica ha portato a Rimini 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da tutto il mondo, 55 start-up, 683 giornalisti fra italiani ed esteri. Record anche per i business meeting, che sono stati 18.000 in tre giorni.

Veritas, tema portante di TTG, è stato dipanato nei 200 eventi con 250 speaker delle 9 arene, tra talk e dibattiti, declinandolo in tutte le sue diverse sfaccettature. La ricerca della verità per il turismo ha puntato i fari sull’esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi e analisi di mercato scientificamente comprovabili in un tempo in cui lo storytelling è artificialmente creato, dilagano le fake news e le recensioni sono spesso fuorvianti.

I borghi, le città d’arte, l’enogastronomia, ma anche i trend come la crescita del cicloturismo, che fanno dell’Italia la destinazione più amata, sono solo una parte dell’offerta che ha attratto i mille i buyer esteri presenti in fiera provenienti da 62 Paesi (il 55% dall’Europa e il 45% dal resto del mondo), con in testa il Nord America (18%), seguito da UK (15%) e Germania (10%). TTG si configura dunque come una fiera sempre più internazionale, che quest’anno ha visto la presenza di 66 destinazioni estere, dall’Europa all’Asia, dal Medio Oriente all’Africa, passando per le Americhe. TTG ha portato a Rimini anche tutte e 20 le regioni italiane, facendo della fiera un polo d’incontro d’eccellenza per l’incoming.

E proprio l’Italia è prima nel mercato europeo degli alberghi di lusso, con un fatturato annuo di 30,5 miliardi di euro e un market share del 21%. Nel nostro Paese il 45% degli investimenti alberghieri è focalizzato sul segmento luxury e concentrato sulle top cities (Roma, Milano, Venezia e Firenze), nonché sulle aree balneari e di montagna (Fonte: Deloitte). TTG ha intercettato questa tendenza creando un evento specifico: il Luxury Event by TTG. Un format con grande partecipazione di buyer che con 1400 appuntamenti ha confermato l’expertise dei player italiani del lusso, concentrati sulle esigenze del nuovo turista d’alta gamma alla ricerca di esperienze straordinarie.

TTG 2024 ha creato un vero e proprio Innovation District del Turismo con 55 start-up pronte a rivoluzionare il settore negli ambiti Technology, Mobility, Hospitality, Experience, Tour Operating. In scena un programma di 20 convegni e tavole rotonde. Qui anche la Startup Pitching Session, che ha premiato le migliori startup emergenti del Turismo.

Ottimo andamento anche per la seconda edizione di Inout |The Contract Community, il format dedicato all'arredamento outdoor e indoor dell'Hospitality alberghiera ed extra-alberghiera, che ha proposto nuove tendenze, tecnologie all'avanguardia e nuove soluzioni per il settore, dal design della stanza d'hotel alla progettazione del verde, dalla scelta dei materiali e superfici al progetto degli stabilimenti balneari. Italian Exhibition Group dà appuntamento a tutta l'industry del turismo italiana e internazionale per il 2025, sempre alla Fiera di Rimini, dall'8 al 10 ottobre.