UniCamillus, al via le iscrizioni ai test di ammissione ai corsi laurea in Medicina e Odontoiatria

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) – L’Università UniCamillus, ateneo medico internazionale, annuncia l’apertura delle iscrizioni per i test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2025/2026. Sono stati infatti pubblicati quattro bandi, tutti con scadenza 28 febbraio 2025.

Il corso di laurea in medicina e chirurgia di UniCamillus è presente in tre sedi diverse dell’Ateneo, distribuite in tutta la penisola. Il bando per la sede di Roma: il corso e il test di ammissione sono in lingua inglese, e i posti a disposizione sono 425. È la sede centrale dell’Università UniCamillus, sita in via di Sant’Alessandro 8. Il bando per la sede del Lido di Venezia: il programma del corso e il test sono in lingua italiana e i posti a disposizione sono 320. Le lezioni si tengono presso l’Ospedale Irccs San Camillo.

Bando per la sede di Cefalù: il programma del corso e il test sono in lingua italiana, i posti a disposizione sono 80, e le lezioni si tengono presso l’ospedale Fondazione Giglio. Per tutte le sedi, il test di ammissione si terrà in modalità home-based, ossia tramite la connessione del proprio pc. Le date di riferimento sono le seguenti: il 6 marzo 2025 in lingua inglese per la sede di Roma; il 7 marzo 2025 in lingua italiana per le sedi di Lido di Venezia e Cefalù. La prova, della durata di 60 minuti, consiste in un test scritto con 60 domande a risposta multipla, e coprirà materie scientifiche quali logica, biologia, chimica, fisica, matematica, oltre ai temi umanitari legati alla missione di UniCamillus.

È possibile partecipare a tutti e tre i bandi, iscrivendosi quindi ad entrambi i test (in lingua inglese e italiana), il tutto pagando una sola quota d’iscrizione. Attivo anche il bando per il test di ammissione al Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Le lezioni si terranno in lingua italiana presso la sede di Roma, con 75 posti disponibili. Il test di ammissione, come quello di Medicina e Chirurgia, durerà 60 minuti e consisterà in 60 domande a risposta multipla. Anche in questo caso, si terrà in modalità telematica e le materie verteranno su logica, biologia, chimica, fisica, matematica e temi umanitari.

La data della prova di ammissione per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è il 6 marzo 2025. Le iscrizioni per partecipare ai test di ammissione di Medicina e Chirurgia (sedi di Roma, Lido di Venezia e Cefalù) e di odontoiatria e protesi dentaria (Roma) sono aperte fino alle ore 13:00 del 28 febbraio 2025

Gli studenti interessati possono iscriversi comodamente online attraverso il portale Gomp, disponibile al link https://unicamillus-studenti.gomp.it/Login/Index?ReturnUrl=%2f. I risultati dei test saranno pubblicati entro il 13 marzo 2025 sul sito ufficiale di UniCamillus, e gli ammessi inizieranno a frequentare le lezioni a partire dall’autunno. Possono iscriversi al test tutti gli studenti in possesso di un diploma di scuola superiore o che stanno frequentando l’ultimo anno di liceo. Per maggiori dettagli e informazioni, è possibile consultare il sito web di UniCamillus alla pagina https://unicamillus.org/servizi/bandi-di-ammissione/ o scrivere all’all’indirizzo infocenter@unicamillus.org.