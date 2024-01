UniCamillus, porte aperte per conoscere l’Ateneo medico: open day gratuito il 20 gennaio

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) – UniCamillus, l’Università medica internazionale, invita gli aspiranti studenti a partecipare al suo open day il 20 gennaio, un’occasione unica per conoscere il campus e ottenere informazioni dettagliate sui Corsi di Laurea e le attività accademiche. L’evento inizierà alle ore 9.00 presso il civico 30 di Via Sant’Alessandro, a Roma, con registrazione e distribuzione di gadget UniCamillus. Nel corso della mattinata, i presidenti e i coordinatori dei vari Corsi di Laurea presenteranno l’offerta formativa nell’Aula Magna e nell’aula Blu di UniLabs.

Un momento importante sarà la connessione in diretta streaming con la sede UniCamillus di Venezia, durante la presentazione del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. In questo collegamento, saranno illustrate le attività già in corso al Lido di Venezia presso l’Irccs San Camillo, sede lagunare delle lezioni. Dalle 10 alle 11, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare il campus, visitare gli edifici e interagire con i banchetti informativi gestiti dal servizio di orientamento. Saranno disponibili spazi dedicati alle attività di UniLife, di UniSport, del progetto Erasmus+ e dei Master.

Nella seconda parte della mattinata, sarà possibile visitare aule e laboratori, partecipare ad attività dimostrative e scoprire la qualità delle attrezzature a disposizione degli studenti. Alle 12:30, un esperto della società Selexi, responsabile dei test UniCamillus, illustrerà il funzionamento delle prove d’accesso ai Corsi di Laurea a numero chiuso in ambito sanitario (Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie). Sarà possibile svolgere una simulazione del test e porre domande inerenti alla prova. L’Open Day si concluderà verso le 13, con l’auspicio di accogliere presto molti dei partecipanti come studenti effettivi.