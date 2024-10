Università, a Milano parte la seconda edizione del Master internazionale in Arts & design management

28 Ottobre 2024

Milano, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Con la grande novità dell’intesa tra la School of management dell’Università Lum e Superstudio Academy, parte a Milano la seconda edizione dell’esclusivo Master universitario in ‘Arts & Design Management’. Superstudio Academy è la nuova divisione dedicata alla formazione di Superstudio Group, organizzazione che produce eventi di altissimo livello e che ha lanciato il fenomeno dei design district a Milano. Il master è un percorso internazionale di alta formazione a numero chiuso, rivolto a laureati e professionisti per formare esperti che sappiano governare, anche nella prospettiva manageriale, le dinamiche di crescita delle imprese culturali e della filiera, applicando i principi e gli strumenti del design e costruendo partnership innovative tra il mondo dell’arte, del design e dei settori industriali tradizionali.

“Sono molto felice di mettere a disposizione dell’Università Lum, per il progetto Madem, tutta l’expertise di Superstudio nel mondo degli eventi e in particolare in quelli legati all’arte e al design, che in quarant’anni dalla nostra nascita vantano una storia unica di competenza e conoscenze”, afferma Gisella Borioli, ceo di Superstudio Group.

“Ma soprattutto sono felice di offrire una visione manageriale e creativa a trecentossessanta gradi appresa sul campo e perfezionata nel corso degli anni con il cambiamento del mercato, delle esigenze, delle tecnologie. Far partecipare gli allievi in modo diretto alla realizzazione del grande evento Superdesign Show, da 25 anni iniziatore e leader della Milano Design Week diffusa in città, così come oggi la conosciamo, vuol dire fornirli di strumenti pratici, collaudati, efficaci per capire e risolvere tutte le problematiche, per stimolare l’immaginazione, per affrontarne tutti gli aspetti, come solo il lavoro vero può dare. Superstudio Academy nasce per questo – ricorda Borioli – per inserirsi in un percorso formativo di alto livello colmando il gap tra la scuola e la professione, guidati da professionisti e tecnici in una entusiasmante esperienza reale”, sottolinea.

Per il direttore della Lum school of management, il professor Francesco Manfredi “è nata una partnership strategica per formare i professionisti del settore dell’arts e del design management secondo una prospettiva di eccellenza tecnica e manageriale che le due istituzioni garantiscono grazie alla loro lunga esperienza sui mercati nazionali e internazionali. Il grande lavoro fatto in questi anni ci permette di proporre un percorso internazionale di alta formazione che permetterà ai partecipanti di comprendere e interpretare le dinamiche economiche e tecniche di questi settori, arricchirà le loro competenze e li renderà in grado di affrontare da protagonisti i cambiamenti riuscendo a coglierne le connesse opportunità”.

La prima edizione è stata caratterizzata, tra gli altri aspetti, dalle numerose esperienze fatte dagli studenti, prevalentemente stranieri, che hanno avuto la possibilità di tenere alcune lezioni direttamente in musei e gallerie di arte contemporanea. Per l’edizione 2025, erogata interamente in lingua inglese, è stato costituito un comitato scientifico in grado di rendere ancora più prestigioso e completo il percorso formativo e composto da importanti manager e professionisti che operano con istituzioni e imprese di primaria importanza.

Durante i cinque mesi di lavoro, gli studenti si focalizzeranno, oltre che su lezioni fortemente esperienziali, sulla realizzazione del progetti ‘Superdesign Show”, una vera e propria esposizione museale annuale di Design; un format multitasking, multiculturale, digitale, open mind in cui saranno direttamente a contatto con le esigenze del mondo del lavoro acquisendo strumenti culturali, tecnici e tecnologici. All’interno del modulo saranno previsti gli ‘Experience Days’; durante il Salone del Mobile, gli studenti potranno mettersi in gioco calandosi nella realtà del Superdesign Show e partecipando all’evento nei ruoli-chiave. Le iscrizioni per la seconda edizione del Master universitario in ‘Arts Design Management’ sono aperte sul sito management.lum.it