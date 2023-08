Università, a Tor Vergata l’orientamento si fa in quattro

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Sono tante le azioni di orientamento messe in campo ogni anno dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata a partire dai due Open day di febbraio e luglio aperti agli studenti e alle loro famiglie con l’obiettivo di presentare l’offerta formativa dell’Ateneo, far conoscere il campus, i servizi e le numerose opportunità offerte alle future matricole. All’evento del 15 febbraio 2023 hanno partecipato circa 2.500 studenti con il coinvolgimento di più di 20 scuole del territorio laziale e non solo.

E questa estate l’orientamento si è fatto in 4. Per facilitare l’ingresso all’università e chiarire gli ultimi dubbi l’ufficio orientamento di ateneo ha, infatti, avviato una nuova serie di appuntamenti ulteriori oltre ai servizi di orientamento individuale e a sportello già attivi.

In particolare, è possibile incontrare lo staff dell’orientamento dalle 10 alle 12, senza bisogno di prenotazione nelle date del: 1° settembre, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre e 29 settembre. Resteranno attivi anche gli altri servizi dello staff quali: ‘Incontra lo Staff’ on-line, tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 (senza prenotazione); colloqui individuali on-line (su prenotazione tramite il portale dedicato ‘uniroma2’) e colloqui individuali in presenza (su prenotazione tramite il portale dedicato ‘uniroma2’).