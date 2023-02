Università: alla Sapienza di Roma il Dipartimento di Scienze Statistiche si presenta

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Labitalia) – ‘Metodi per la Conoscenza: il Dipartimento di Scienze Statistiche si presenta’. Questo il titolo della prima edizione del workshop organizzato dal dipartimento di Scienze Statistiche dell’università di Roma – La Sapienza per il prossimo giovedì 16 febbraio, in cui i rappresentanti delle varie discipline del Dipartimento presenteranno una sintesi delle loro attività di ricerca. Il workshop offre un’occasione unica per la comunità scientifica di conoscere i progetti più recenti portati avanti nel Dipartimento, di scambiare idee e opinioni sui trend futuri della ricerca in ambito statistico e nelle materie ad essa connesse.

“La particolarità che rende unico il nostro Dipartimento -anticipa Giovanna Jona Lasinio, direttrice del dipartimento di Scienze Statistiche-òè che offre un unico tetto a numerose discipline, accomunate dall’obiettivo della ricerca del metodo per estrarre informazioni dai dati. Il workshop fornisce l’occasione per far conoscere al mondo esterno quello che facciamo, quello che sappiamo fare, aprendo le porte anche a chi non è un esperto della materia ma, come noi, è alla ricerca della conoscenza”.

“La ricchezza multidisciplinare del Dipartimento di Scienze Statistiche -prosegue Umberto Ferraro Petrillo, professore in Informatica e responsabile scientifico del progetto TeraStat 2- ha fornito il terreno ideale per lo sviluppo del nostro supercomputer, utilizzato ad oggi da molti ricercatori dell’Ateneo per condurre i loro studi in numerose aree di ricerca”. “Noi crediamo nella contaminazione delle idee per la crescita della conoscenza -ha concluso Luca Tardella, presidente del Corso di laurea magistrale in Statistical Methods and Applications- e siamo disposti, come Dipartimento, a mettere le nostre competenze e la nostra esperienza al servizio della comunità scientifica e del Paese”.