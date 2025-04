Università, quattro docenti Lum nella classifica Research.com

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) – La piattaforma internazionale Research.com ha pubblicato le classifiche degli studiosi di maggior impatto al mondo nelle varie discipline. Le classifica si basano sul discipline H-index, sulla proporzione dei contributi apportati all’interno di una determinata disciplina, nonché sui premi e sui risultati ottenuti da uno scienziato in aree specifiche. Per ciò che concerne il campo del business e management in Italia, Research.com ha analizzato il lavoro di 9.827 ricercatori oltre ai dati provenienti da un’ampia gamma di fonti, tra cui OpenAlex e CrossRef.

Rispetto alla scorso anno sono passati da due a quattro i docenti dell’università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ inseriti in questa prestigiosa classifica: il professor Giovanni Schiuma (25esima posizione), ordinario di ingegneria gestionale e direttore del dipartimento di Ingegneria della Lum; la professoressa Giustina Secundo (33esima posizione) ordinario di ingegneria economico gestionale e prorettrice all’innovazione e terza missione; il professor Filippo Vitolla (45esima posizione) ordinario di Economia Aziendale; il professor Nicola Raimo (53esima posizione) associato di economia aziendale.