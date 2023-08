Vacanze, come mantenere proprietà di lusso ereditate con servizi tailor made

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Labitalia) – Nel mercato immobiliare italiano il 50% dei proprietari ha ereditato immobili di pregio che non riesce a mantenere per via di tasse e manutenzione, e discrepanza salariale con la generazione precedente, così Elite villas, start up italiana che gestisce proprietà di lusso in località esclusive e offre, oltre al semplice soggiorno, una vasta gamma di servizi extra per rendere ogni vacanza indimenticabile, coniugando innovazione tecnologica e assistenza costante al cliente totalmente tailor made.

Con una dedizione assoluta a garantire esperienze autentiche e memorabili: ogni dettaglio è curato con attenzione e mirato a soddisfare le richieste degli ospiti organizzando attività su misura dove il soggiorno non è solo una semplice vacanza, ma un vero e proprio sogno a occhi aperti. Senza dimenticare la forte spinta al turismo verso il territorio italiano e la valorizzazione delle realtà locali con cui collaborano.

“Oltre agli alti costi di gestione che il proprietario di un immobile di pregio deve sostenere, ci siamo resi conto dell’assenza nel mercato degli affitti brevi di ota (online travel agencies), focalizzate sul segmento luxury che integrassero in un’unica piattaforma la possibilità non solo di affittare ma di garantire un soggiorno compreso di servizi extra interagendo con un solo referente. Rispetto al mercato di riferimento siamo stati i primi a fare property management in ambito luxury e non solo commercializzazione delle ville. Elemento che, tra l’altro, permette ai proprietari di mettere a reddito i propri asset in maniera strategica senza essere coinvolti in prima persona nell’operatività”, afferma Giada Filippetti Della Rocca, founder insieme a Luca De Tommasis di Elite villas, realtà diventata un punto di riferimento del settore e che in soli 2 anni ha accresciuto di 10 volte il suo volume d’affari arrivando a 1,3 milioni nel 2022 e che supererà i 2,5 milioni nel 2023, grazie alla gestione di location esclusive da Capri a tutta la Costiera Amalfitana per clienti internazionali prevenienti da Stati Uniti e Medio Oriente.

Giada Filippetti Della Rocca, appena nominata da Forbes tra le 100 che più si sono distinte a livello imprenditoriale nel 2023, ha 30 anni, è nata a Bologna in una famiglia di artisti, si è formata in un ambiente creativo e stimolante sviluppando la sua passione per tutto ciò che è bello e aspirazionale e cominciando a muovere i primi passi nel settore del luxury travel.

Tra New York, Parigi, Londra, Roma e Milano lavora con le prime start up operanti nel settore del property management, intuendo così quanto questo mondo stava rivoluzionando l’approccio alla gestione delle proprietà extra alberghiere. Lei stessa, tra l’altro, a un certo punto decide di mettere in affitto la sua casa accorgendosi ancora di più di quanto questo mercato fosse tutto da esplorare. Poi l’incontro con il magico territorio della costiera amalfitana che l’ha portata a scoprire le straordinarie ville di questo angolo di paradiso che tutto il mondo ci invidia.

Da qui parte una nuova avventura: diventa ‘emigrata al contrario’, si trasferisce a Napoli e fonda insieme al giovane imprenditore Luca De Tommasis Elite Villas, che rappresenta un nuovo standard di eccellenza nel settore del luxury travel e della gestione immobiliare, grazie a una piattaforma che in un solo click permette di creare experience uniche ed esclusive, perfettamente cucite addosso ai desideri degli ospiti. E facendo scoprire le meraviglie italiane a celebrità internazionali e famiglie reali.

Un team totalmente under 30, 1, 5 milioni di euro di prenotazioni generate, 40 ville attive tra Positano, Capri, Amalfi, Ravello e Ischia, 4 location, clienti come importanti famiglie reali e clienti vip come le star della tv Belen Rodriguez, Madalina Ghenea , Francesca Valtorta e Diego Thomas, le influencers Giulia De Lellis e Beatrice Valli, fino ad arrivare a celebrità internazionali come la star di Netflix Darren Barnet e ai protagonisti della serie più acclamata del momento, Mare Fuori: Elite Villas seleziona ville uniche dal design elegante e mantenute in perfetto stato dallo staff che si occupa di accogliere i clienti e di seguirli durante il loro soggiorno con assistenza h24.

Ogni ospite beneficia dell’esclusivo servizio di concierge che prevede la possibilità di avere prenotazioni per tutte le attività complementari al soggiorno come transfer privati, noleggio di barche e yachts, chef at home, eventi con i party planner di fiducia e fotografi a disposizione, e persino dei ristoranti direttamente a domicilio: Elite villas per la prima volta è riuscita a far vivere all’interno di una villa una vera e propria istituzione della ristorazione caprese, il rinomato ristorante Da Paolino.

L’obiettivo è soddisfare le esigenze dei proprietari fornendo 3 tipologie di gestione per massimizzare il profitto dei propri immobili: gestione a 360° e pubblicazione e promozione su piattaforme luxury e nel circuito di travel agents di Elite villas; gestione booking per ottenere il massimo potenziale; prenotazioni extra, inserendo l’immobile sulla piattaforma da condividere con il circuito internazionale di travel agents.

Oltre alla gestione delle proprietà esclusive, offre anche un servizio di ‘villa scouting’ in tutta Europa: si occupa di trovare ville di lusso per soddisfare le richieste personalizzate per clienti di alto profilo come famiglie reali arabe che si affidano a loro per la ricerca di proprietà esclusive in Europa dove trascorrere una vacanza luxury.

L’innovazione tecnologica è altro dei pilastri fondamentali di Elite villas. Attraverso la piattaforma digitale, offre ai clienti finali un’esperienza di prenotazione facile e veloce, consentendo loro di prenotare soggiorni e servizi extra con un solo clic. Allo stesso tempo, è garantita massima trasparenza ai proprietari attraverso un portale dedicato che racchiude tutte le informazioni e la documentazione relativa a ogni soggiorno. Inoltre, ha lanciato l’Elite travel club, una piattaforma B2B esclusiva su invito, riservata ai principali agenti di viaggio internazionali e agli assistenti personali dei clienti vip. Questo club offre un accesso continuo e privilegiato al nostro portfolio di ville, fornendo informazioni in tempo reale sulle disponibilità, i prezzi, le ville off-market e una gestione dedicata delle prenotazioni.

“Quest’anno prevediamo di raggiungere 3 milioni di euro di prenotazione generate e raddoppiare a 300 mila euro gli extra services e arrivare a 100 ville attive. Inoltre, grazie alle integrazioni che stiamo sviluppando, sarà possibile aggregare sul nostro sito anche immobili che non gestiamo direttamente ma che vogliono entrare nel nostro circuito. Ma soprattutto ampliare il nostro portfolio su altri territori prestigiosi e alto potenziale con l’apertura di Elite villas lago di Como” afferma Giada Filippetti Della Rocca.