Vago (UniMi): “Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura”

8 Ottobre 2024

Roma , 8 ott. (Adnkronos Salute) – “Quello presentato oggi è il risultato di un percorso iniziato qualche anno fa in ambito oncologico con il gruppo di psicologi della Statale e del dipartimento. Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dello psicologo stava diventando sempre più importante nel contesto della salute, sia nella fase della prevenzione che della cura che una persona si trova a dover affrontare”. E’ quanto afferma Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia dell’università degli Studi di Milano, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UniMi.

“Si tratta di un percorso che è stato apprezzato, come dimostrano i numeri di adesione che sono veramente importanti – sottolinea Vago- e che si completa poi con la laurea magistrale e con la scuola di specializzazione. L’idea di fondo è che la figura professionale dello psicologo abbia la necessità di avere delle competenze specifiche nell’ambito della salute”.