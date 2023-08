Vamonos vacanze, in ferie più di un italiano su 2 risponde a telefonate ed email di lavoro

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Labitalia) – Gli italiani sono i più stacanovisti d’Europa. A dirlo gli specialisti di Vamonos vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. Secondo una indagine condotta questo mese dal tour operator, a rispondere a telefonate ed email di lavoro durante le vacanze è il 65% degli italiani. Un’abitudine che, al di fuori dell’orario lavorativo, hanno anche durante il resto dell’anno, con una percentuale che sale al 76%.

La media europea di chi risponde ai messaggi di lavoro durante le vacanze è invece del 48% e di chi lo fa durante il resto dell’anno al di fuori dell’orario di lavoro è del 62%. Gli altri stacanovisti? Sul podio europeo, dopo gli italiani seguono i romeni (il 57% risponde in vacanze ed il 69% fuori dall’orario di lavoro) ed i portoghesi (il 54% risponde in vacanze ed il 68% fuori dall’orario di lavoro).

Per quanto riguarda più specificamente gli italiani, tra chi in vacanze decide di rimanere connesso per gestire questioni lavorative, l’80% dichiara di farlo in totale libertà, senza alcuna pressione da parte dei suoi superiori. Ma è anche vero che sempre più spesso le aziende si aspettano che i dipendenti lavorino al di fuori dell’orario formale, rimanendo disponibili a rispondere ai messaggi anche durante il tempo libero, con aspettative che sono maggiori per gli uomini (53%) rispetto alle donne (49%) e per i dipendenti junior fino ai 45 anni (65%) rispetto ai dipendenti senior di 46 anni ed oltre (32%).

“Certo – commentano gli specialisti di Vamonos-vacanze.it – è che comunque stacanovisti o meno, gli italiani non rinunciano a viaggiare. Nonostante l’impatto sul budget dovuto all’inflazione ed in particolare all’aumento del prezzo della benzina, non si arresta il desiderio di partire degli italiani. Secondo quanto rilevato dalla piattaforma, il 54% dei vacanzieri spenderà molto (10%) o qualcosa in più (44%) rispetto all’estate 2022. Per compensare in parte i maggiori costi, il 62% degli italiani ridurrà comunque ad un massimo di 8 giorni la durata delle ferie.

“L’inflazione- spiegano – reale nel comparto delle vacanze si traduce in rincari medi del 22% sui prezzi dell’anno precedente”. Ma le occasioni di risparmio su Vamonos-vacanze.it non mancano. “Abbiamo deciso di continuare ad offrire le nostre vacanze-esperienza senza rincari per i viaggiatori” assicurano infatti gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.

In Sicilia, ad esempio, la proposta parte da 899 euro a Capo Calavà: qui il resort di Vamonos è posto sulla costa tirrenica messinese da dove si può partire in escursione in barca alle isole Eolie, visitare Panarea, la famosa isola dei vip, e poi emozionarsi assistendo dal mare all’eruzione di Stromboli. Oppure ancora passeggiare e perdersi per le stradine di Taormina, ammirare il suo celeberrimo teatro, tuffarsi nelle acque cristalline di Mongiove e della baia di Tindari. Sempre molto conveniente, per 1.099 euro si può optare per 7 notti a San Teodoro (Sardegna), per chi ha voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche. Qui l’incredibile resort di Vamonos è a pochi passi da Cala Brandinichi, in una spiaggia dalla bellezza esotica che consente di godersi al meglio tutta la poesia dell’Isola. Oppure ancora c’è la settimana a Pugnochiuso (Puglia) a 1.029 euro. “Qui il resort di Vamonos è posto al centro di una vera oasi naturale dove ci si sveglia con il cinguettio degli uccellini e di notte si intravedono i simpatici mufloni che scorrazzano nella pineta secolare: i più audaci potranno raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o un pedalò e fare poi il bagno in un’oasi deserta, oppure rilassarsi sulla spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone”, affermano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.