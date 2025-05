Veneto, FederlegnoArredo: bene giunta per protocollo su formazione filiera

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) – FederlegnoArredo accoglie con favore l’approvazione da parte della giunta regionale veneta della delibera che sancisce la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione e la Federazione, finalizzato alla promozione di un piano strategico condiviso per la formazione professionale e lo sviluppo di un modello di welfare territoriale dedicato alla filiera legno-arredo. Un passo concreto e significativo che rafforza ulteriormente il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo della scuola, in un distretto – quello veneto – che conta, 6.200 imprese, 45.000 addetti e un fatturato vicino agli 8 miliardi di euro, (consuntivi Centro studi FederlegnoArredo).

“Il protocollo, della durata triennale, nasce proprio – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo – per rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di competenze nel settore, facilitare l’inserimento lavorativo di studenti, disoccupati, lavoratori in transizione e soggetti fragili, e sviluppare una rete di hub formativi innovativi, tecnologicamente avanzati e radicati nel territorio. E’ un’urgenza forte di cui dobbiamo farci carico e ringrazio la Regione Veneto e il presidente Zaia per aver colto quanto sia necessario agire velocemente, con obiettivi condivisi in un percorso che vede istituzioni, imprese, enti formativi e chi come noi fa rappresentanza, agire per un obiettivo che non possiamo permetterci di mancare. Basti pensare che secondo i dati del sistema Excelsior tra il 2024 e il 2028 si stima un fabbisogno di circa 29mila nuove figure professionali, ma la difficoltà di reperimento supera il 50%, anche per la scarsa corrispondenza tra le competenze disponibili e quelle richieste dalle imprese”.

FederlegnoArredo da tempo è impegnata nel creare sinergie tra istituzioni scolastiche e imprese, nella consapevolezza che la formazione rappresenta la leva principale per la competitività del settore. In quest’ottica, il dialogo avviato con la Regione Veneto si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge anche altri territori e interlocutori regionali, nella convinzione che un impatto duraturo possa nascere solo da un’azione diffusa e condivisa. Adesso è il momento di passare dalle buone intenzioni ai fatti concreti e la firma ufficiale del protocollo tra FederlegnoArredo e Regione Veneto che sarà formalizzata a breve, darà il via ufficiale all’attuazione del protocollo. Il tema della formazione e delle necessità di figure professionali specializzate nel settore legno-arredo sarà anche al centro delle iniziative in programma, proprio in territorio veneto, nell’isola di San Servolo a Venezia, dove dal 22 al 24 maggio, FederlegnoArredo si dà appuntamento con i propri associati per l’assemblea annuale, dando il via alla celebrazione degli 80 anni dalla sua fondazione. Il 23 pomeriggio, nel corso della parte pubblica dell’assemblea, sono previsti tra gli altri anche i saluti istituzionali – in collegamento – del presidente Luca Zaia.