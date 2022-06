Vernocchi (Jacuzzi®): “Noi punto di riferimento in ambito benessere”

Giugno 9, 2022

Milano, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In oltre 60 anni di storia Jacuzzi® è passata dall’essere l’inventore dell’idromassaggio a diventarepunto di riferimento tout-court in ambito benessere, con soluzioni per ogni esigenza: dalle vasche per le sale da bagno più raffinate, alle spa per terrazzi e giardini. Fino alle swim-spa per nuotare ad alta intensità, esattamente come in piscina”. Così Valentina Vernocchi, marketing and communication manager Emea & Asia di Jacuzzi®, in occasione del Fuorisalone 2022 di Milano. Anche in questa edizione Jacuzzi® è protagonista della kermesse con un suo spazio dedicato in Piazza San Marco, nel quartiere Brera, dove il pubblico potrà conoscere da vicino le novità dell’azienda.

“Siamo a Milano, patria indiscussa del design e non c’è dubbio che il Fuorisalone sia uno dei contesti più idonei in cui incontrare il pubblico e i nostri partner”, prosegue Vernocchi.

“Abbiamo anche un’importante presenza digital, grazie all’integrazione di nuovi strumenti: invitiamo pertanto tutti a visitarci qui, sui nostri canali social e sul nuovo sito istituzionale www.jacuzzi.eu dove sarà possibile anche visualizzare le nostre soluzioni in un ambiente 3D, grazie alla realtà virtuale”, conclude.