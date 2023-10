Vino: al via la 6a edizione della Milano Wine Week

Ottobre 9, 2023

Milano, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Si è tenuta questa mattina in Casa Masaf la conferenza stampa di apertura della Milano Wine Week 2023. Il nuovissimo spazio dell’edizione corrente – realizzato dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e sito in piazza XXV Aprile, nel cuore del capoluogo meneghino – ha ospitato un importante momento di incontro tra alcuni dei volti protagonisti della manifestazione.

“Siamo pronti a partire con un calendario fitto di appuntamenti volti a creare occasioni di incontro e a far vivere ai cittadini nuove esperienze, innovative e coinvolgenti”, commenta Federico Gordini, presidente di Mww Group, l’organizzazione che cura l’evento. “Diamo spazio alle varie anime del vino, dalle grandi aziende ai consorzi, dalle organizzazioni di rappresentanza ai piccoli produttori, ovvero i player con i quali da sei anni costruiamo una Milano Wine Week sempre più forte, innovativa e rappresentativa. Il mondo del vino sta sempre più comprendendo la necessità di comunicare al consumatore finale e dal punto di vista eventistico Milano Wine Week rappresenta l’unica manifestazione nazionale e l’unica piattaforma dedicata ai consumatori e alla loro formazione”, aggiunge.

Alla presentazione di stamani sono intervenuti Brunella Saccone, dirigente dell’Ufficio Agroalimentare e Vini Ice – Agenzia; Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia; Francesco Ferreri, componente della Giunta esecutiva confederale Coldiretti; Luciano Nieto, presidente di Confagricoltura Lombardia; Marco Montanaro, direttore generale Federvini; Silvano Brescianini, presidente Consorzio Tutela Franciacorta; Oreste Gerini, direttore generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare; Luigi Polizzi, direttore generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione europea; Luca Giavi, direttore del Consorzio di Tutela Prosecco Doc.

“Le tensioni politiche ed economiche, i nuovi stili di vita e una narrazione ostile alle produzioni vinicole italiane richiedono correttivi e interventi”, dichiara Brunella Saccone, dirigente dell’Ufficio Agroalimentare e Vini Ice – Agenzia. “L’Agenzia Ice – prosegue – diversifica la sua azione per mettere a punto un sistema efficace di sinergie tra produttori e istituzioni, per creare nuove occasioni di business e porre attenzione su temi quali autenticità, valore, responsabilità, sostenibilità e favorire l’apertura internazionale di un numero sempre crescente di imprese”.

“Siamo lieti di essere, per il secondo anno consecutivo, a fianco della Milano Wine Week: un’iniziativa di assoluto valore, che offre ad appassionati e neofiti la possibilità di scoprire le numerose sfaccettature e potenzialità legate al panorama vinicolo. Come Carrefour Italia, ci impegniamo quotidianamente per avvicinare il consumatore in modo consapevole al mondo del vino di qualità, sostenendo il valore dell’italianità e promuovendo le eccellenze del territorio, grazie ad un’ampia offerta e ad un’esperienza di acquisto unica. La nostra filosofia generale è, infatti, orientata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane e dei suoi produttori, nonché alla creazione di modelli di alimentazione e distribuzione alimentare sempre più sostenibili”, afferma Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia.

“Il vino in Italia e in Europa ha da sempre ispirato economia, arte, storia e politica e fa parte integrante della nostra ’dieta mediterranea’. Milano Wine Week ci consente di diffondere informazioni e raccontare le storie delle aziende e dei territori. Nel corso degli ultimi anni, il settore vinicolo si è reso sempre più accessibile al consumatore finale. Le cantine hanno aperto le proprie porte per accogliere e raccontare il processo di produzione del vino, diventando una parte significativa del settore del turismo”, spiega Francesco Ferreri, componente della Giunta esecutiva confederale Coldiretti.

Luciano Nieto, presidente di Confagricoltura Lombardia, osserva: “In un momento in cui è indispensabile diffondere la cultura enologica, simbolo del made in Italy ed elemento portante dell’economia nazionale, Confagricoltura è in prima linea nella valorizzazione di questa ricchezza, con la raccomandazione sempre di un consumo moderato e consapevole. Quest’anno siamo presenti per la prima volta anche sui Navigli, con la Confagri Wine Boat che ospita i B2B e il pubblico nelle crociere quotidiane insieme a numerose aziende di tutta Italia. Abbiamo poi l’onore di chiudere la kermesse domenica 15 a Palazzo Bovara, fulcro della Milano Wine Week, a suggello della collaborazione e della condivisione di intenti con gli organizzatori”.

“È il secondo anno che Federvini partecipa a Milano Wine Week. Siamo felicissimi di essere ancora partner della Manifestazione anche perché il contesto esterno è sempre più complesso e sfidante per i brand storici dell’agroalimentare italiano. Il comparto vitivinicolo rappresenta circa il 12% del fatturato totale dell’agroalimentare italiano”, ricorda Marco Montanaro, direttore generale Federvini.

Silvano Brescianini, presidente Consorzio Tutela Franciacorta, dice: “Milano rappresenta il nostro punto di riferimento naturale, motivo per cui ci impegniamo costantemente in numerose iniziative durante la Milano Wine Week. Il capoluogo meneghino è nel cuore di tutti i produttori di Franciacorta, per cui rappresenta una seconda casa. A conferma di ciò, oggi pomeriggio a Palazzo Bovara, si terrà un evento istituzionale di rilevanza unica: La Presentazione del nuovo disciplinare Franciacorta, che introduce un sistema analitico per la definizione della colorazione dei vini rosati”.

Per Luigi Polizzi, direttore generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea, “si parla di un settore strategico e importante per il sistema agroalimentare italiano con un fatturato complessivo di 13 miliardi e più di 300 mila aziende”. “Oggi stiamo affrontando a livelli comunitari – continua – il discorso prezzi e quello dell’etichettatura dei vini. Abbiamo dovuto insistere su un modello che prevede l’informazione di carattere digitale, quindi con un QR code e assistiamo a una visione piuttosto miope dalla Commissione, la quale ad oggi ci obbliga a dare una lettura in etichetta”.

Luca Giavi, direttore del Consorzio di Tutela Prosecco Doc, conclude: “La nostra presenza a Milano Wine Week è molto forte, proprio come il legame con Milano, che ci vedrà protagonisti nel 2026 come Official Sparkling Wine Sponsor delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli asset con cui stiamo portando avanti la comunicazione sono il mondo dello sport, la salubrità e un consumo moderato dell’alcol, nell’ottica di migliorare la qualità della vita”.

In collegamento anche Oreste Gerini, direttore generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare.