Vino: Champagne, arriva in Italia nuova cuvée di Piper-Heidsieck ‘Essentiel Blanc de noirs’

Settembre 18, 2023

Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) – Dedicata al vitigno storico della Maison, il Pinot Noir, unito all’altro vitigno a bacca nera della Champagne, il Meunier, Essentiel Blanc de Noirs è la prima cuvée interamente creata da Émilien Boutillat, chef de Caves di Piper-Heidsieck dal 2018. Nel rispetto della tradizione, per preservare lo stile Piper-Heidsieck, ma desideroso di dare una più ampia libertà di espressione agli Champagne della Maison, Émilien Boutillat, con Essentiel Blanc de Noirs, ha dato origine a una nuova interpretazione del Pinot Noir.

“Affinato sui lieviti per tre anni e grazie a un dosaggio minimale che lo fa rientrare nella categoria oggi più contemporanea, quella degli Extra Brut, l’Essentiel Blanc De Noirs si caratterizza per complessità ed eleganza. Freschezza ed equilibrio lo rendono versatile negli abbinamenti e per questo compagno ideale della cucina gourmet. Essentiel Blanc de Noirs è anche la prima cuvée realizzata esclusivamente con uve provenienti da vigneti certificati Vdc (Viticoltura Sostenibile in Champagne), secondo l’impegno preso da Piper-Heidsieck sul tema della sostenibilità ambientale”, spiega una nota dell’azienda.

La Maison si è posta l’ambizioso obiettivo di portare il 100% dei suoi partner vigneron alla certificazione Vdc entro il 2025, accompagnandoli e guidandoli nella transizione ambientale dei loro vigneti. Essentiel Blanc de Noirs è distribuito in Italia da settembre 2023.