Vino: Emanuele Reolon nominato Estate Director di Isole e Olena

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. (Labitalia) – Dal 1° settembre Emanuele Reolon è il nuovo Estate Director di Isole e Olena, la tenuta storica del Chianti Classico fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi e acquisita lo scorso anno da Epi, già proprietario di Biondi-Santi. Emanuele Reolon affiancherà Paolo De Marchi e insieme proseguiranno in quella che fu la missione pionieristica della cantina, esprimendo appieno il potenziale aziendale e traghettando nel futuro il grande patrimonio costruito nei decenni da Isole e Olena grazie alla qualità e alla complessità dei suoi vini.

“Emanuele è un professionista capace e molto scrupoloso, per questo è un grande piacere potergli trasmettere la passione e la dedizione con cui ho trasformato un sogno in un progetto compiuto come è Isole e Olena oggi”, racconta Paolo De Marchi. “È con grande emozione ed entusiasmo che raccolgo questa sfida. Isole e Olena è un patrimonio del Chianti Classico e poter lavorare qui, a fianco di Paolo De Marchi, è una grande occasione per me”, commenta Emanuele Reolon.

Laureato in viticoltura ed enologia presso la facoltà di Agraria dell’Università di Udine, 42 anni, Emanuele Reolon ha lavorato negli ultimi anni nel cuore del Chianti ricoprendo il ruolo di Direttore Generale presso Casale dello Sparviero. In precedenza, aveva maturato una lunga esperienza come direttore tecnico di cantine in Italia e in Romania. Emanuele Reolon risponderà a Giampiero Bertolini, amministratore delegato di Isole e Olena.