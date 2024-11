Wall Street English Italia: ecco le novità

15 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 15/11/2024 – Imparare una nuova lingua è ormai una necessità, soprattutto per chi vuole crescere in ambito lavorativo. L’inglese, in particolare, può aprire davvero le porte a tantissime possibilità. Qual è il modo migliore per affrontare tutto questo? Wall Street English Italia è una realtà leader nel panorama della formazione linguistica, grazie al metodo naturale certificato e al supporto personalizzato per ogni studente.

Wall Street English si caratterizza per un approccio basato sull’acquisizione della lingua in modo naturale, come avviene per un bambino che impara a parlare. Questo processo viene effettuato attraverso simulazioni di vita quotidiana e l’utilizzo esclusivo della lingua inglese, per fare in modo che gli studenti acquisiscano le conoscenze in maniera spontanea e senza pressione. L’obiettivo non consiste esclusivamente nell’imparare parole e regole grammaticali, ma nell’immergersi realmente in un contesto che stimola il dialogo e la pratica continua.

Wall Street English Italia, la sede italiana di questa realtà di formazione linguistica, integra le risorse multimediali con lezioni tenute dal vivo da insegnanti madrelingua o bilingue certificati, per un ambiente di studio completamente immersivo. Gli studenti, nella sede di Wall Street English in Italia, possono scegliere tra lezioni in piccoli gruppi omogenei o sessioni individuali altamente personalizzate, per adattare al meglio il percorso di apprendimento alle proprie esigenze e al proprio ritmo.

Gli studenti hanno a disposizione un tutor e uno Study Advisor, figure di supporto che assicurano un apprendimento personalizzato. Il tutor valuta i progressi dello studente, dando feedback e motivando un miglioramento continuo. Lo Study Advisor, invece, accompagna lo studente lungo l’intero percorso, aiutandolo a superare eventuali difficoltà e assicurandosi che l’apprendimento proceda in linea con gli obiettivi concordati.

In più, per mettere in pratica quanto appreso, incontrare nuove persone e rafforzare la fiducia nelle proprie abilità sono previste attività di conversazione aggiuntive, sempre alla presenza di insegnanti madrelingua o bilingue certificati, come i Social club e le Complementary class.

I corsi di inglese Wall Street English sono stati concepiti per rispondere alle esigenze di tutti, dagli adulti ai più giovani. L’offerta proposta è la risposta a molti casi: migliorare l’inglese per affrontare un nuovo percorso lavorativo, per superare gli esami universitari o semplicemente per ampliare i propri orizzonti personali. Tra le opportunità di formazione c’è anche il corso WSE Online, una soluzione completamente digitale che permette di seguire le lezioni direttamente da casa, senza rinunciare alla qualità del metodo certificato.

A beneficiare del metodo Wall Street English non è solo il singolo studente privato. Dal 1972, l’istituto collabora anche con aziende ed enti pubblici, aiutando il personale a sviluppare delle competenze linguistiche che li rendano più competitivi. I corsi per aziende sono disponibili sia online che in presenza e rispondono a tutte le necessità del contesto lavorativo attuale, in cui conoscere l’inglese è fondamentale per interagire con i clienti e con i collaboratori internazionali.

Le lezioni dedicate al Business English sono progettate per aiutare i partecipanti a raggiungere traguardi concreti nella carriera, con l’obiettivo di migliorare le capacità comunicative in ambito professionale.

Per chi è pronto a fare un passo avanti, Wall Street English Italia offre una promozione per il mese di novembre. Fino al 30 novembre 2024, è possibile accedere ai corsi In Center, Online oppure Full Access con uno sconto fino al 25%. Un’occasione unica per chi vuole migliorare il proprio inglese.

Per maggiori informazioni rimandiamo ai contatti:info@wallstreet.it