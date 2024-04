Welfare, Arca Fondi Sgr e Talents in Motion lanciano Previverso

17 Aprile 2024

Roma, 17 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Arca Fondi Sgr e Talents in Motion (Tim) lanciano Previverso, il primo welfare action-lab dedicato alle nuove generazioni che ha l’obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità legate alla previdenza, allo scopo di elaborare strategie innovative e tangibili per il suo sviluppo. Talents in Motion si distingue come la prima iniziativa di corporate social responsibility focalizzata sull’attrarre talenti in Italia. Arca Fondi è leader nell’industria del risparmio gestito italiana. La sinergia tra la competenza di Tim e l’esperienza di Arca Fondi in ambito previdenziale rende il welfare action-lab un punto di riferimento essenziale sui temi della previdenza per giovani, imprese e istituzioni.

Previverso si configura come un laboratorio di idee volto ad analizzare in profondità le tematiche legate alla previdenza integrativa. Supportato da un Comitato Scientifico di alto calibro, costituito da 15 esperti di varie discipline, il progetto si articola in tre ambiti complementari: PreviTank, PreviEdu e il Previverso Day. PreviTank prenderà il via a Rapallo il 10 maggio, dando vita a un forum itinerante che toccherà tre località diverse.

Accademici, imprenditori, amministratori delegati, specialisti delle risorse umane, rappresentanti sindacali ed esperti del settore si incontreranno per un dialogo trasversale con l’obiettivo di sviluppare, lungo più tavoli di lavoro, azioni concrete da proporre alle istituzioni. PreviEdu rappresenta un ambizioso programma di incontri che coinvolgerà aziende ed università in tutta Italia. L’intento è quello di educare i giovani sui temi della previdenza e sensibilizzarli riguardo alle opportunità offerte da questi strumenti.

I frutti degli incontri e delle esperienze maturate nei PreviTank e nei convegni di PreviEdu verranno condivisi durante il Previverso Day, evento previsto per novembre a Roma. L’iniziativa Previverso nasce dalla necessità di supportare i giovani nella costruzione del loro futuro finanziario, promuovendo l’educazione previdenziale. La sostenibilità dei sistemi pensionistici è, infatti, una sfida globale, esacerbata dalle tendenze demografiche nei Paesi più sviluppati. Di fronte a questo scenario, diventa cruciale per le nuove generazioni acquisire consapevolezza e informazioni adeguati sui fondi pensione. Lo studio effettuato da Talents in Motion su un campione di 1.482 intervistati rivela, infatti, che l’81% dei giovani tra i 20 e i 35 anni non possiede conoscenze adeguate sui Fondi Pensione e che solo una minoranza (16%) ne fa uso attivo. Allo stesso tempo, il 94% degli intervistati dichiara che vorrebbe saperne di più sulla Previdenza Complementare e il 96% riconosce l’importanza dei Fondi Pensione come strumento di welfare aziendale.

Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, ha dichiarato: “Con Previverso, ci impegniamo a fornire ai giovani gli strumenti e le conoscenze necessarie per navigare con sicurezza nel mondo della previdenza, promuovendo al contempo un dialogo costruttivo tra le aziende, le istituzioni accademiche e le istituzioni pubbliche. E’ un’iniziativa ambiziosa, ma siamo fiduciosi che, insieme, possiamo fare la differenza per il futuro finanziario delle nuove generazioni.”

Patrizia Fontana, Presidente & Founder di Talents In Motion ha commentato: “Sono entusiasta di annunciare il lancio di Previverso, un’iniziativa che segna un momento decisivo nel nostro impegno verso le giovani generazioni e la loro preparazione al futuro finanziario. La nostra missione è sempre stata quella di valorizzare e attirare talenti in Italia; in quest’ottica riteniamo che l’educazione previdenziale sia un pilastro fondamentale per garantire non solo la crescita personale e professionale dei giovani, ma anche la sostenibilità a lungo termine del nostro sistema economico”.