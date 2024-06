Welfare, De Luca (consulenti lavoro): “Con Caritas e Inps per rendere fruibili diritti lavoro”

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu, (Adnkronos/Labitalia) – “La collaborazione con la Caritas e l’Inps, nel progetto ‘Riscopriamo talenti’, nasce da un’esigenza di collaborazione fra istituzioni, proprio per rendere quanto più fruibili i diritti al lavoro dei cittadini. Noi abbiamo la vocazione al lavoro regolare, al lavoro etico, che perseguiamo e sosteniamo. Così cerchiamo anche di essere d’ausilio a chi è in difficoltà, a chi è sta ai margini, a chi è fragile, per cercare di dare loro un valido aiuto e un’occupazione”. A dirlo, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine del consulenti del lavoro, in occasione dell’incontro ‘Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti’, organizzato dall’Inps, dal consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro.

“Aiutiamo i fragili – spiega – a cercare dentro di sé quel talento che certamente hanno, ma che le condizioni in cui attualmente si trovano impediscono di esprimere, di far valere. Il tutto è mirato a valorizzare quel talento per portare questi soggetti al lavoro, perché sappiamo perfettamente tutti che la realizzazione della dignità umana non si trova in una situazione di fragilità o vivendo solo e soltanto di sussidi”.

“Quindi – sottolinea De Luca – noi facciamo la nostra opera di intermediazione sociale insita nel dna dei consulenti del lavoro”.