Welfare: Nhrg, certificata per la cultura della felicità sul luogo di lavoro

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. (Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro, ha ricevuto nel mese di gennaio la certificazione Happyindex®atwork per l’anno 2024. La certificazione, assegnata da Choosemycompany certified reviews-Italia, va alle aziende che dimostrano un ambiente di lavoro positivo e una cultura della felicità sul lavoro. Premia, quindi, le aziende con i dipendenti più impegnati e motivati.

La certificazione si basa su un’indagine interna, completamente anonima, su tutti i collaboratori ed esplora diverse aree, quali: crescita professionale; ambiente di lavoro; management; riconoscimento; ragion d’essere; sviluppo sostenibile. All’indagine ha partecipato il 100% dei collaboratori, raggiungendo un grading finale di 87/100.

“In questi tempi – dichiara Gianni Scaperrotta amministratore delegato di Nhrg – in cui si parla sempre più di burn out, e di felicità nell’ambiente di lavoro, ci riempie d’orgoglio aver ottenuto questa certificazione. Sono da sempre convinto che una leadership che tende a far squadra, a far crescere tutto il team e a creare un ambiente di lavoro sereno è l’unico modello possibile per un’azienda sana”.