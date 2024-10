Welfare; Pugliese (Enel): “Orgogliosi premio Global Welfare, misure sempre più innovative”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo orgogliosi di ricevere questo premio per l’eccellente qualità del nostro welfare”. E’ quanto afferma Donatella Pugliese, Head of People Care, Diversity and Inclusion Italia di Enel, commentando l’assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell’ambito del ‘Global Welfare Summit’ tenutosi a Villa Miani a Roma, dall’Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.

“Nell’ambito delle politiche di gestione del personale, Enel è da sempre all’avanguardia e negli anni ha ulteriormente consolidato il suo primato, rispondendo ai nuovi bisogni di una società in rapida e costante evoluzione con un welfare dell’inclusività. Abbiamo così messo in campo tutta una serie di misure innovative, che si aggiungono a quelle più tradizionali, finalizzate a sostenere la genitorialità, i caregiver e i colleghi con disabilità, consapevoli del fatto che il welfare sta diventando sempre più strategico non solo per favorire la produttività delle persone, ma anche per attrarre e trattenere talenti, contribuendo a promuovere ambienti di lavoro sempre più sostenibili”, sottolinea.

“Siamo convinti”, conclude Pugliese, “che sostenere la genitorialità, i caregiver e le persone con disabilità rappresenti un investimento per il futuro, in quanto contribuisce a creare una società più equa, producendo benefici tangibili nella nostra azienda e riflettendosi positivamente su tutto il Paese”.