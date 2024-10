Welfare, Ruzzeddu (Autostrade): “Bene premio Global welfare, priorità benessere persone”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Le persone sono il cuore pulsante delle organizzazioni e garantire il loro ben-essere è per il Gruppo Autostrade per l’’Italia sempre più una priorità. Per questo integriamo nella strategia aziendale la politiche consolidate di welfare affiancate ad una rinnovata offerta di corporate wellbeing tesa a rafforzare l’engagement, a promuove un ambiente di lavoro più sano e produttivo generando, attraverso lo sviluppo di “Community” aziendali, relazioni positive attorno ad un’identità valoriale forte, quella dell’azienda, per aiutare le persone a ritrovare uno scopo nella partecipazione attiva alla comunità organizzativa aziendale traendone anche un beneficio in termini di benessere personale”. Così Alessia Ruzzeddu, responsabile Diversity Equity Inclusion and DEI Culture di Autostrade commentando l’assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell’ambito del ‘Global Welfare Summit’ tenutosi a Villa Miani a Roma, dall’Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.