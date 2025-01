YOURgroup cresce ancora e lancia il verticale yourCCO dedicato ai direttori commerciali

25 Gennaio 2025

– Il nuovo verticale, il decimo di YOURgroup, nasce per rendere più efficienti le operazioni aziendali attraverso Fractional Manager specializzati in direzione di stabilimento, supply chain e project management.

Milano, 24 gennaio 2025. YOURgroup continua a anticipare i trend del mondo del business, caratterizzato da un’evoluzione sempre più dinamica. È notizia di questi giorni il lancio del nuovo verticale yourCCO dedicato ai direttori commerciali, il decimo della società ideata dal suo chairman Andrea Pietrini che per prima ha portato in Italia il nuovo modello di Fractional Manager, sviluppatosi negli Stati Uniti e diventata ormai la tendenza più innovativa nel mondo manageriale. Si aggiunge alle altre nove divisioni già presenti di YOURgroup: finanza, risorse umane, general management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione.

«Con il Fractional CCO – spiega il chairman Andrea Pietrini – portiamo nelle aziende competenze avanzate in ambito commerciale e sales management, per aiutare gli imprenditori a raggiungere nuovi traguardi di business. Sappiamo che le dinamiche di mercato possono essere complesse e sfidanti e per questo affianchiamo ogni cliente con un approccio mirato e personalizzato. Ci rivolgiamo ad aziende familiari PMI in fase di transizione, scale-up, start-up con un prodotto consolidato, fondi di investimento, PMI in ristrutturazione, e imprese che desiderano migliorare il posizionamento ESG».

Proponendo manager ed executive con un’esperienza consolidata nella gestione commerciale, YOURgroup supporta le aziende in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione le migliori strategie per potenziare la rete di vendita e aumentare i ricavi. Il Fractional Manager, infatti, è una figura a chiamata che “fraziona” il suo lavoro dedicando 2-3 giorni a settimana ad ogni società con cui collabora. Questo sistema permette, quindi, di avere a disposizione le competenze di un manager esterno di alta professionalità, ma con costi sostenibili.

«Con yourCCO forniamo un supporto strategico completo volto a migliorare le performance commerciali – precisa Pietrini –. Ci occupiamo di sviluppare e implementare piani commerciali su misura per le esigenze delle aziende, fornendo una direzione commerciale a 360 gradi che include l’analisi del mercato e l’adattamento della strategia commerciale alle migliori pratiche di settore. Valutiamo l’efficacia della struttura commerciale, dei profili professionali e della metodologia di vendita, forniamo consulenza diretta all’imprenditore e al board, trasferendo competenze chiave all’interno dell’organizzazione, collaboriamo strettamente con i team interni per fornire strumenti e formazione che potenziano le capacità commerciali e generano valore a lungo termine».

Oggi la vendita si è evoluta, avvicinandosi sempre di più a un approccio basato su dati e analisi oggettive. Non si tratta più di una vendita transazionale, ma di una pianificazione strategica accurata. «Pianificare le attività commerciali è ormai tanto importante quanto pianificare investimenti in capitale, richiede una gestione precisa e consapevole aderente al mercato di riferimento. La nostra missione è rendere le aziende che seguiamo più competitive, agili e pronte a cogliere ogni opportunità di crescita», conclude Andrea Pietrini.

Ad oggi YOURgroup coinvolge più di 300 manager selezionati su criteri di eccellenza professionale e personale e supporta oltre 1000 aziende, ma il numero è in continuo aumento. Recentemente Andrea Pietrini ha ottenuto anche il riconoscimento come CEO dell’anno dal prestigioso Le Fonti Awards, uno dei premi internazionali IAIR Awards di ambito economico-finanziario.

CONTATTI: https://yourcco.it/