Zullo (Fdi), ‘Inps certifica successo taglio a cuneo fiscale’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’Italia si fonda sul lavoro e non sull’assistenzialismo gratuito. È dunque con particolare soddisfazione che accogliamo oggi il Rapporto annuale dell’Inps, nel quale si legge che circa il 57% dei lavoratori italiani beneficerebbe di importi superiori ai 100 euro mensili in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale, deciso dal governo Meloni. Dunque, un successo. Lasciamo chiacchiere e slogan all’opposizione, noi andiamo avanti per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori”. Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.