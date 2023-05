1 maggio: Bellanova (Iv), ‘festa di dignità, destra non offenda’

Maggio 1, 2023

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Non si tratta di rispettare la ‘triplice’ come la Meloni chiama, con certo disprezzo, i sindacati. Ma di capire che la festa delle lavoratrici e dei lavoratori va celebrata per ricordarci non solo le battaglie di ieri, ma la dignità che, come ha ribadito il presidente Mattarella, si lega al progetto di vita di ogni persona. Per migliorare le condizioni di tutte le donne, ancora molto distanti dalla parità nonostante gli evidenti avanzamenti nelle posizioni apicali. Per sostenere il lavoro giovanile, oggi sempre più fragile e precario”. Così su Facebook la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“I continui tentativi della destra di cancellare la cultura fondativa della nostra Repubblica offendono e dividono e vanno respinti al mittente, uno per uno”, si legge ancora.