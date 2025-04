1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro’”

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della ‘Giornata del Lavoro’ con un evento dedicato a ‘Le sfide del lavoro’, domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità di un sistema di tutele davvero inclusivo e universale.

“Le sfide del lavoro, pubblico e privato, non si affrontano con le parole, ma con azioni concrete. In un contesto segnato da precarietà, rapidi cambiamenti tecnologici e assenza di politiche efficaci è urgente mettere al centro il valore e la dignità del lavoro, affrontando insieme, con responsabilità, le trasformazioni che ci attendono. Il Primo Maggio rappresenta per noi l’occasione per rilanciare un impegno collettivo e responsabile verso un lavoro più equo, sicuro e accessibile a tutti”, dichiara il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta.

L’appuntamento di Confsal vedrà anche quest’anno il coinvolgimento di tutte le regioni italiane, collegate via streaming con il palco centrale di Napoli per creare un’unica grande piazza del lavoro. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 10 sul sito www.confsal.it e sul canale YouTube Confsal – Lavoro TV, con traduzione in lingua dei segni italiana (Lis).