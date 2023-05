Maggio 2, 2023

Agrigento, 2 mag. (Adnkronos) – “Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo adottato un pacchetto assai significativo, guarda avanti in una prospettiva destinata, nella proiezione quinquennale del nostro governo, a crescere. Al di la delle polemiche, che sono quasi sempre pretestuose, ma che fanno parte del corredo politico”. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci ad Agrigento parlando del pacchetto di misure adottate ieri in Cdm.