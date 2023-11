1000 Miglia, da domani al via alle iscrizioni per l’edizione 2024

Novembre 6, 2023

Brescia, 6 nov. – (Adnkronos) – Dalle ore 12 di martedì 7 Novembre saranno finalmente aperte le iscrizioni alla quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa, che si terrà dall’11 al 15 Giugno 2024. Senso antiorario per questa edizione della Corsa più bella del mondo, replicando la scelta fatta nel 2021 e come fu in ben 14 delle 24 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Novità assoluta il passaggio da Genova, Capitale Europea dello Sport 2024. Inoltre, dopo il passaggio storico della scorsa edizione, il Piemonte diverrà una Regione cardine per la 1000 Miglia 2024, e Torino sarà per la prima volta città di tappa. Dopo il via da Brescia nel pomeriggio di martedì 11 Giugno e l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli, la prima tappa si concluderà proprio nella città sabauda. Il secondo giorno, il convoglio scenderà verso sud scollinando le Langhe e attraverserà il centro di Alba prima di fermarsi per il pranzo a Genova. Dopo la sosta, la gara si lascerà alle spalle la Riviera di Levante e in direzione della costa tirrenica giungerà a Viareggio, sede dell’arrivo della seconda giornata di gara. La terza tappa vedrà il passaggio da Lucca, per poi fare ritorno sulla costa a Livorno e proseguire fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia.

Nel pomeriggio il passaggio da Grosseto e la discesa lungo il Lago di Bolsena prima di concludere la giornata con la tradizionale sfilata in via Veneto a Roma. Il quarto giorno gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto prima di sostare per il pranzo a Solomeo, da dove ripartiranno verso Siena e Prato. Prima di raggiungere il finale di tappa a Bologna, piloti e navigatori valicheranno i passi della Futa e della Raticosa. Da Bologna, l’ultima tappa incontrerà Ferrara, e ancora il lago di Garda con la Valtenesi e Salò prima della classica passerella in Viale Venezia a Brescia. Per richiedere l’iscrizione, le auto dovranno essere in possesso, o aver richiesto, il certificato del Registro 1000 Miglia e potranno essere ammesse solo previo ottenimento del certificato stesso. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 16 di martedì 16 Gennaio 2024. La conferma di avvenuta accettazione avverrà entro il 12 Aprile.