1000 Miglia rinnova l’accordo con Fiva e presenta il calendario del 2023

Febbraio 3, 2023

Parigi, 3 feb. (Adnkronos) – In occasione di Rétromobile, l’esposizione dedicata alle auto d’epoca che richiama ogni anno alla Porta di Versailles migliaia di appassionati, 1000 Miglia e Fiva hanno rinnovato la partnership che sotto l’egida del Registro 1000 Miglia dal 2018 è garanzia di eccellenza e trasparenza nella certificazione dei veicoli storici. L’accordo prevede che, per iscriversi al Registro, le vetture abbiano ottenuto una Identity Card Fiva che ne attesti l’originalità. Il Registro 1000 Miglia, che censisce, certifica e classifica le vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità, disputate dal 1927 al 1957, ha ricevuto ad oggi oltre 2.000 richieste di iscrizione, requisito indispensabile per attestare l’ammissibilità del veicolo agli eventi della Freccia Rossa.

All’atto della firma, Tiddo Bresters e Beatrice Saottini, Presidenti di FIVA e 1000 Miglia, hanno espresso reciproca soddisfazione per l’attenzione che questa collaborazione ha portato in materia di originalità e storicità nel mondo delle auto classiche. Il progetto Registro 1000 Miglia si completa con le proficue collaborazioni con il Museo Mille Miglia, ACI Storico, ACI Sport e Ferrari Classiche. 1000 Miglia all’esposizione parigina ha annunciato la lista degli appuntamenti organizzati nel 2023. La terza edizione di Coppa delle Alpi, la gara invernale di regolarità in programma dall’1 al 4 Marzo, inaugurerà la stagione degli eventi targati Freccia Rossa: millecento chilometri che valicheranno i più suggestivi passi dell’arco alpino attraversando i confini di Italia, Svizzera, Austria e Germania.

Unico e affascinante sarà lo scenario della seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia: dal 30 marzo al 2 aprile, le auto in gara attraverseranno Penisola Sorrentina, Golfo di Napoli, Reggia di Caserta e Costiera Amalfitana. Dal 5 al 7 Maggio sarà possibile partecipare al 1000 Miglia Warm Up CH, un weekend di training sulle gare di regolarità nella zona del Ticino. La 1000 Miglia, in programma dal 13 al 17 Giugno in un’inedita edizione di cinque giornate sul percorso Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma, Milano, Brescia sarà affiancata da 1000 Miglia Green, Ferrari Tribute e 1000 Miglia Experience. Nella seconda parte dell’anno proseguirà il percorso di internazionalizzazione della Freccia Rossa: dopo la Festa Mille Miglia a Settembre in Giappone, dal 31 Ottobre al 5 Novembre la quarta edizione di 1000 Miglia Warm Up USA tornerà nell’area di Washington D.C. mentre 1000 Miglia Experience UAE chiuderà l’anno a dicembre.