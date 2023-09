11 settembre: Delmastro (Fdi), ‘fu colpo a Occidente, rinnovare impegno contro terrorismo’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “A 22 anni dall’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle abbiamo il dovere di ricordare quei tragici eventi e far memoria delle più di 3000 vittime innocenti che persero la vita per mano dei terroristi islamici. Quell’attacco non è stato solo un attentato al cuore degli Stati Uniti, ma è stato un colpo all’Occidente, ai suoi valori, alla sua cultura, alla sua libertà. Mi auguro che la giornata di oggi non sia solo una mera commemorazione ma uno stimolo rinnovare il nostro impegno contro la minaccia terroristica per la libertà e la sicurezza nel mondo intero”. Lo scrive su Facebook Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.