Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Festeggio perché la Repubblica c’è. E perché è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e su tante altre belle cose. In un tempo difficilissimo, in cui ci sono Repubbliche che non hanno tutti gli aggettivi che ha la nostra. Io mi sento fortunato e spero che i miei figli e i miei nipoti lo siano quanto me”. Così il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, intervistato dal Giornale Radiouno e da ‘Radio anch’io’ su Radiorai.