2 giugno: Castellone, ‘è la festa dei diritti’

Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Oggi festeggiamo e celebriamo la democrazia, la via scelta liberamente dagli italiani dopo gli anni sconvolgenti della Seconda Guerra Mondiale. È la festa dei diritti della nostra Repubblica, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione della controversie internazionali, che si fonda sul lavoro e che assicura a tutti i cittadini uguali diritti e doveri, come quello alle cure e alla salute, che in questi anni è stato in cima alle priorità delle Istituzioni”. Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Mariolina Castellone, che stamattina ha preso parte alle celebrazioni per il 76/mo anniversario della Festa della Repubblica.

“Una ricorrenza densa di significato -prosegue la parlamentare- che ci ricorda una tappa importante nel cammino di emancipazione delle donne, chiamate per la prima volta a votare nel referendum del 1946, e che, in un momento storico segnato dal dramma della guerra in Europa, rimarca il valore della vita e delle libertà nei sistemi democratici”.

“Un doveroso grazie va a tutti gli operatori della sanità, che, in questi anni difficili, hanno lavorato senza sosta per assicurare cure adeguate a tutti i cittadini, in una fase inedita della storia repubblicana e mondiale, e a quanti hanno pagato con la vita la scelta di servire con onore e disciplina il Paese”, conclude Castellone.