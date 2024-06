2 giugno: Conte, ‘recuperiamo passione di chi andò a votare, non restiamo in panchina’

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Pensate a chi andò a votare per la Repubblica, alla passione e alla voglia con cui ci si recò ai seggi potendo tornare a decidere, al coraggio di chi votò per un enorme cambiamento. Recuperiamo insieme quella passione per difendere la Repubblica e i suoi valori. Difendiamo l’Italia unita da chi oggi vuole dividerla. Difendiamola da chi ci vuole rassegnati alla guerra, ai tagli, all’impoverimento del lavoro, alla corruzione diffusa. Non restiamo in panchina. Tutti in campo a difesa dei nostri valori comuni”. Lo scrive su X il leader del M5S Giuseppe Conte.