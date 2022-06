2 giugno: D’Uva, ‘vero giorno di festa per tutti gli italiani’

Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Quel giorno, quel 2 giugno di 76 anni fa, fu un vero e proprio giorno di festa per gli italiani, finalmente liberi e sovrani, uno di quei giorni in cui si indossa il vestito nuovo. E non importavano le divisioni politiche, sociali o territoriali. Quel giorno si era e ci si sentiva tutti parte di una stessa storia e di uno stesso popolo”. Lo scrive su Facebook, Francesco D’Uva, deputato Cinquestelle e questore della Camera.

“Nel celebrare il 2 giugno, oggi, è doveroso -aggiunge- guardare all’esempio degli italiani che, con le loro azioni e con il loro voto, hanno scritto la nostra storia e quella dei nostri figli. Sono loro ad averci insegnato che la Repubblica siamo noi, gli italiani, uniti. Buona Festa della Repubblica!”