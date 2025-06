2 giugno: fasce deboli al Quirinale, sostegno reciproco e uguaglianza forza motrice società

2 Giugno 2025

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Per il quarto anno consecutivo, oggi pomeriggio, in occasione della Festa della Repubblica, i Giardini del Quirinale saranno aperti alle fasce deboli della popolazione coinvolte su invito. Una scelta, si spiega in una nota, che la Presidenza della Repubblica rinnova per sottolineare il valore civile del sostegno reciproco e l’uguaglianza come forza motrice della società. L’apertura è prevista dalle 15 alle 18 e 30.

I partecipanti attesi, circa 1700 persone invitate tramite Roma Capitale e i sodalizi nazionali del Terzo settore, potranno effettuare percorsi specifici studiati per le disabilità, assistere all’esibizione musicale della Banda Interforze e della Banda rappresentativa regionale Anbima Aps Lazio, del Coro giovanile regionale dell’Emilia Romagna e del Coro giovanile Toscano.

Nei Giardini saranno inoltre esposte macchine e moto d’epoca legate alla storia del Quirinale e verranno effettuate dimostrazioni di mascalcia a cura dei Corazzieri.

Le associazioni invitate, con i loro volontari, si occupano di garantire assistenza a persone con diverse disabilità e a persone con disagio e fragilità sociale. Saranno presenti anche un gruppo di anziani e di minori pazienti oncologici.

Queste le associazioni invitate: Aipd, Associazione italiana persone down (disabilità cognitiva); Anafim Ets, Associazione nazionale per l’assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del ministero della Difesa (volontari e disabilità varie); Anffas, Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (disabilità varie); Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici (autismo); Anmil ,Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (invalidi del lavoro); Associazione Anche Noi Ets (autismo e disabilità cognitiva); Associazione Harmonia onlus (disabilità fisico-cognitiva); Associazione italiana sindrome di Pitt-Hopkins (disabilità fisico-cognitiva) CIves Campania, Centro integrato per la valorizzazione etica di sistema (disabilità varie); Comunità di Sant’Egidio (disagio sociale); Croce rossa italiana (volontari e disabilità varie); Ens, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (disabilità uditiva); Fateci posto (autismo); Fede e Luce (disabilità varie); Fish, Federazione italiana per il superamento dell’handicap (disabilità varie); Fondazione ConTatto (disabilità visiva); Fondazione Francesca Rava (volontariato); Fondazione Longevitas (anziani); Fondazione ospedale pediatrico Bambino Gesù (minori pazienti oncologici); HappyAgeing (anziani); Il Tortellante (autismo); Progetto Filippide (autismo); Roma Capitale, Madri e minori ospiti di case famiglia e comunità alloggio (fragilità sociale); Siamo Delfini-Impariamo l’autismo (autismo) Uici, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (disabilità visiva); Unitalsi, Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali–Sezione romana laziale (volontari e disabilità varie).