Giugno 3, 2023

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Imperversa polemica su fake riferito alla parata militare di ieri su ‘attenti a sinist’ scambiato per saluto romano. Non è così e non mi aggiungo a sottolineare l’ovvio. Voglio però dire grazie al Goi e a tutte le Forze Armate per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno”. Così Lorenzo Guerini, deputato del Pd e residente del Copasir, già ministro della Difesa.