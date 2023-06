2 giugno: Mattarella, ‘attenzione a disagio sociale per garantire coesione e sicurezza’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “La vicinanza alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità -per migliorare, a partire dai contesti più difficili, la qualità della vita nei territori- con un’attenzione particolare ai fenomeni di degrado e alle situazioni di disagio sociale, soprattutto dei giovani e degli anziani, è tema che interpella le Prefetture, con effetti positivi sulla coesione sociale e la sicurezza delle comunità”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica.

“La mediazione sociale, l’ascolto e il dialogo con tutti gli attori -prosegue il Capo dello Stato- sono preziosi per affrontare la questione del lavoro oggi, per l’affermazione della legalità, nel contrasto a ogni forma di sfruttamento, assicurando ogni sforzo per elevare la sicurezza delle condizioni lavorative”.