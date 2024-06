2 giugno; Rampelli (Fdi), ‘nella Repubblica amor di patria e democrazia’

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Nel 78esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana il nostro ricordo commosso va a tutti coloro che combatterono per la conquista della libertà, dell’indipendenza e per l’affermazione della democrazia. Valori nei quali ieri come oggi s’incarna l’amor di Patria che ha costruito mattone per mattone la meravigliosa nazione di oggi, settima potenza economica al mondo, amata e studiata per la sua vocazione internazionale”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, partecipando alle celebrazioni del 2 giugno.