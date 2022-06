2 giugno: Rizzo (M5S), ‘ripudio guerra pietra miliare Italia’

Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Oggi festeggiamo il 76esimo anniversario della vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Non posso che riconoscermi nelle accorate parole del Presidente Mattarella quando ci ricorda che con la Costituzione l’Italia ha scelto con determinazione la strada del multilateralismo e di non avere Paesi nemici”. Lo afferma il deputato M5S Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera.

“La consapevolezza dell’interdipendenza dei destini dei popoli spinge infatti la nostra Repubblica -aggiunge- a battersi ogni giorno per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali è la pietra miliare della collocazione italiana nel mondo. Proprio perché la guerra non è mai una soluzione chiediamo al Governo della Federazione Russa di cessare l’invasione di un Paese sovrano e scegliere di tornare nel consesso della comunità internazionale, facendo tacere le armi e sedendosi al tavolo del negoziato”.

“La Repubblica italiana lavora nelle istituzioni internazionali di cui è parte per abbattere diffidenze e steccati e promuovere la coesistenza pacifica e l’unità europea. Le stesse nostre Forze Armate -conclude Rizzo- sono protagoniste di questa politica di pace e agli uomini e donne in divisa va la nostra vicinanza e gratitudine per l’impegno profuso ogni giorno per la sicurezza della nostra comunità e per la difesa delle libere istituzioni repubblicane”.