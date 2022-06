2 giugno: Rosato, ‘Italia ha saputo creare futuro’

Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Il 2 giugno 1946 milioni di italiani e, per la prima volta di italiane, votarono insieme per decidere tra Repubblica e Monarchia. Da quel giorno sono passati 76 anni, e l’Italia non si è più fermata, nemmeno nelle sfide più difficili, non ultime quelle della pandemia e della guerra alle porte dell’Europa. Scommettendo sul presente ha saputo creare il futuro, impegnandosi, ancora oggi, a difendere quei valori di libertà, uguaglianza e democrazia che ne fondano l’identità. Averne cura è un dovere, per consegnare alle future generazioni un Paese libero e solidale. Buona Festa della Repubblica”. Lo scrive sui social Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera.