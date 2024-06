2 giugno: Schlein a Meloni, ‘in 24 ore neanche una parola, prenda distanze da Lega’**

3 Giugno 2024

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “E’ gravissimo l’attacco che ieri è arrivato dalla Lega al Presidente della Repubblica nel giorno della festa della Repubblica. Ma ancora più grave è che la Presidente del Consiglio Meloni in 24 ore non abbia neanche trovato il tempo per prendere le distanze da questo attacco frontale al presidente Mattarella. Noi continuiamo a chiederle di prendere le distanze perché quanto accaduto non si dovrebbe vedere mai”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Tivoli.