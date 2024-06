2 giugno: Trancassini (FdI), ‘festa Repubblica rafforza nostra identità’

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Nel 78° anniversario della nascita della Repubblica celebriamo i valori della democrazia, della libertà, dell’unità nazionale e della sovranità popolare. Questa ricorrenza rafforza la nostra identità e promuove il senso di appartenenza alla nostra amata Patria. Oggi onoriamo la scelta coraggiosa compiuta dal popolo italiano nel 1946 che ha segnato una svolta epocale per l’Italia e rendiamo omaggio alla memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere la libertà e la democrazia nella Nazione. Auguri alla nostra Repubblica e a tutti gli italiani!” Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini (Fdi).