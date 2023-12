2023: SocialData/Adnkronos, da guerra a tumori un anno di paure degli italiani sui social**

Dicembre 30, 2023

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Guerre, ma anche Intelligenza Artificiale, tumori, inflazione e caro affitti tra le preoccupazioni e le paure degli italiani più discusse sui social nel 2023. È quanto emerge dal rapporto ‘2023 – Un anno di web e social network’, realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos. L’analisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest’anno.

Gli italiani parlano infatti con timore di guerra (90 milioni di conversazioni), ma discutono anche di tecnologia (78 milioni) con un occhio attento all’Intelligenza artificiale mentre si confrontano su delicati temi di salute (53 milioni).

Più in dettaglio, la paura di un conflitto nucleare (317K) è ricorrente tra gli utenti che affrontano l’argomento. La questione ucraina rimane ancora centrale (2,2M), seguita dal conflitto in Israele (223K). In generale si osserva molto timore rispetto allo scoppio di nuovi conflitti o all’escalation di quelli attualmente in fase di stallo.

Tra le altre principali macro-categorie analizzate nel rapporto SocialData /Adnkronos, si rileva preoccupazione anche per l’avanzata dell’intelligenza artificiale (32M) e i suoi effetti sul mondo del lavoro, mentre la paura di tumori (3,9M) e la difficile convivenza con le malattie croniche (3,4M) superano i timori di una nuova pandemia (888K). Sul tema della sicurezza invece, le conversazioni rimangono legate a risse e aggressioni (500K), ma anche a rapine (480K) e alla sicurezza nelle stazioni italiane (340K) percepite come zone poco sicure in tutto il Paese.

I temi economici affrontati dagli italiani su web e social rimangono invece legati alle difficoltà quotidiane nel fare quadrare i conti: sono i prezzi (834K) a essere al centro del dibattito, le bollette (450K), ma anche il costo dei carburanti (423K) e il caro affitti (402K). Molto ricorrenti le conversazioni su risparmi (604K), per molte famiglie erosi da inflazione e spese improvvise.