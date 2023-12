2023: SocialData/Adnkronos, Roma città d’arte più citata dai social**

Dicembre 30, 2023

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – La classifica delle città italiane più citate sui social per turismo incorona Roma. È quanto emerge dal rapporto ‘2023 – Un anno di web e social network’, realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos. L’analisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest’anno

La Capitale si piazza al primo posto con oltre 573mila conversazioni. Sul podio anche Milano (451mila) e Napoli (268mila), mentre nella top 10 Palermo (137mila) stacca Verona (74mila) e Perugia (48mila).