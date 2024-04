25 aprile: Ande, ‘è festa libertà riconquistata, sia di pacificazione nel segno di De Gasperi’

25 Aprile 2024

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Oggi, per noi italiani è grande festa perché ricorre la data in cui abbiamo riconquistato la Libertà. Questa ricorrenza la volle fortemente, nel 1946, Alcide De Gasperi che fu uno dei più grandi protagonisti della nuova Italia, quella della rinascita culturale e della ricostruzione. Per la particolare stagione in cui stiamo vivendo tra tante difficoltà al nostro interno e nel mondo, almeno in questa giornata dovremmo abbattere tutte le barriere ideologiche per condividere la significativa giornata di festa, che è Grande Festa per tutti noi. L’Ande si augura che oggi si sviluppi la tregua e che ci sia nel nostro Paese una pacificazione nazionale, un incontro, un riconoscimento nei valori come De Gasperi amava ricorrentemente ripetere: ‘Si devono lasciare cadere l’odio e i risentimenti'”. Così in una nota la segretaria nazionale dell’Associazione nazionale donne elettrici (Ande) Adele Campagna Sorrentino, e la presidente nazionale, Marisa Fagà.