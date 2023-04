Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Negare, come fa La Russa, il nesso imprescindibile tra Resistenza e Costituzione è un atto inqualificabile. Il 25 aprile continua a rappresentare un cortocircuito per questa destra ultraideologica che quotidianamente imbarazza tutta l’Italia democratica”. Così Brando Benifei, capogruppo Pd in Ue, su twitter.