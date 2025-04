25 Aprile: Biancofiore, ‘in questo Paese facciamo definitivamente pace’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Sarebbe veramente bello se riuscissimo a superare e finalmente a non strumentalizzare una giornata come questa ai fini politici, perché è vergognoso. Pensiamo, proprio in queste giornate che dovrebbero essere di sobrietà, a quello che diceva Papa Francesco, ossia di non dimenticare mai di andare a dormire senza fare la pace. Facciamo, per una volta, la pace in questo Paese definitivamente”. Lo ha affermato Michaela Biancofiore, capogruppo di Civici d’Italia, Nn, Udc, Maie, al Senato, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.