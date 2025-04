25 aprile: Boccia, ‘solidarietà a Segre, stop a rigurgiti fascisti’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Esprimo a nome delle senatrici e dei senatori del Pd la solidarietà a Liliana Segre, vittima di insulti antisemiti sulle pagine social del comune di Pesaro. Siamo molto preoccupati: quanto avvenuto oggi, insieme all’inaccettabile episodio di Ascoli dei giorni scorsi, proprio in occasione della festa di Liberazione, ci dice che ci sono rigurgiti di odio fascista e antisemita che vanno respinti e condannati. Non bisogna mai abbassare la guardia: contro l’odio e il razzismo, contro l’antisemitismo e la violenza, dobbiamo ogni giorno combattere. Ce lo ricorda la storia, ce lo ricorda la figura e l’impegno di una grande donna come Liliana Segre”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.