Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il 25 aprile è una data fondante della nostra democrazia, la data in cui ricordiamo i valori della Liberazione e ribadiamo che l’Italia è una Repubblica fondata sull’antifascismo. Saremo in piazza per ricordare il senso di una festa che è di tutti”. Così a Skytg24 Agenda Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.