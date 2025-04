25 aprile: Buondonno (Si), ‘ora prefetto e questore Ascoli tutelino Lorenza Roiati’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “In queste ore ad Ascoli Piceno sono stati appesi dai fascisti degli striscioni inaccettabili contro ‘L’assalto ai forni’. Ed è su questi striscioni e su chi li ha esposti che vanno fatte indagini, non su quello che celebrava il 25 Aprile! Siamo certi che questore e prefetto di Ascoli Piceno sapranno provvedere; anche a tutelare un esercizio commerciale e la sua titolare, liberi di celebrare la Resistenza”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Buondonno della segreteria nazionale di Sinistra italiana.

“Per fortuna -aggiunge- eravamo in tanti e tante ad Ascoli, con Lorenza Roiati, una giovane donna coraggiosa. Era emozionata, ma non certo intimidita; sa di non essere sola e sa di stare dalla parte giusta della storia e della vita, quella dell’antifascismo e della democrazia. Grazie a Matteo Ricci, per essere venuto, a Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi, per averla chiamata; e ai Gruppi parlamentari di Avs e degli altri partiti di opposizione, per le interrogazioni presentate. Non siamo stati -conclude Buondonno- e non staremo in silenzio, mai”.